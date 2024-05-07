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Баскетбол

Клипперс хотят сохранить Джорджа, но игрок отклонил несколько предложений о продлении

Возможно, баскетболист захочет исследовать рынок свободных агентов в поисках более выгодной сделки.
Вчера, 23:32
Пол Джордж / Getty Images
Пол Джордж / Getty Images

Лос-Анджелес Клипперс предприняли несколько попыток, чтобы убедить Пола Джорджа подписать новый контракт, однако форвард отказался, сообщает BasketNews со ссылкой на инсайдера The Athletic Шэмса Чаранию.

У 34-летнего баскетболиста остается год по контракту с "парусниками" и на этот год распространяется опция игрока на 48,8 миллиона долларов. Все идет к тому, что PG13 откажется от нее и выйдет на рынок свободных агентов.

"Клипперс намерены полностью сохранить эту группу игроков, они хотят вернуть Пола Джорджа в качестве свободного агента или дать ему продление. Но им не удалось договориться с ним", - сказал Чарания.

"Они сделали несколько предложений по контракту ниже максимального уровня. Им не удалось прийти к соглашению, поэтому они будут продолжать попытки. Посмотрим, захочет ли он исследовать рынок свободных агентов".

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По информации зарубежных СМИ, двумя главными претендентами на Пола Джорджа считаются Филадельфия и Орландо, которые могут предложить игроку максимальный контракт.

Джордж может воспользоваться своей опцией до 30 июня, иначе он станет неограниченно свободным агентом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос-Анджелес Клипперс Пол Джордж

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