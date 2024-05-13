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Баскетбол

Плей-офф НБА: Индиана разгромила Нью-Йорк, Денвер одержал победу над Миннесотой

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 07:48
Денвер обыграл Миннесоту / Getty Images
Денвер обыграл Миннесоту / Getty Images

В ночь на понедельник, 13 мая, состоялись два матча второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей плей-офф НБА за 12 мая

Индиана – Нью-Йорк 121:89 (34:14, 35:27, 32:22, 20:26)

Индиана: Халибертон (20), Сиакам (14), Тернер (13), Нембард (9), Несмит (8 + 12 подборов) – старт; Макконнелл (15 + 10 передач), Топпин (14), Джексон (10), Смит (7), Шеппард (6 + 7 подборов), Уокер (5), Макдермотт (0), Браун (0).

Нью-Йорк: Брансон (18), Ачиува (8), Дивинченцо (7), Хартенштайн (4), Харт (2) – старт; Беркс (20), Макбрайд (16), Джеффрис (5), Симс (4), Милтон (3), Диаките (2).

Счет в серии: 2-2

Миннесота – Денвер 107:115 (24:29, 25:35, 30:26, 28:25)

Миннесота: Эдвардс (44), Конли (15 + 9 передач), Таунс (13 + 12 подборов), Макдэниэлс (11), Гобер (11 + 14 подборов + 5 потерь) – старт; Рид (11), Александер-Уокер (2), Андерсон (0).

Денвер: Йокич (35 + 7 подборов + 7 передач), Гордон (27 + 7 подборов + 6 передач), Дж. Мюррэй (19 + 8 передач), Портер (4), Колдуэлл-Поуп (3) – старт; К. Браун (11), Дж. Холидэй (10), Джексон (6).

Счет в серии: 2-2

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