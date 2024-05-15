Плей-офф НБА: Нью-Йорк одержал победу над Индианой, Денвер одолел Миннесоту

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на среду, 15 мая, состоялись два матча второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей плей-офф НБА за 14 мая

Нью-Йорк – Индиана 121:91 (38:32, 31:22, 27:21, 25:16)

Нью-Йорк: Брансон (44 + 7 передач), Харт (18 + 11 подборов), Макбрайд (17), Дивинченцо (8 + 7 подборов), Хартенштайн (7 + 17 подборов) – старт; Беркс (18), Ачиува (4), Симс (3), Милтон (2), Джеффрис (0), Диаките (0).

Индиана: Сиакам (22 + 8 подборов), Тернер (16), Халибертон (13), Нембард (11), Несмит (8) – старт; Топпин (7), Макконнелл (7), Шеппард (6), Джонсон (1), Джексон (0), Макдермотт (0), Уокер (0), Смит (0), Браун (0).

Счет в серии: 3-2

Денвер – Миннесота 112:97 (28:26, 22:18, 38:30, 24:23)

Денвер: Йокич (40 + 7 подборов + 13 передач), Гордон (18 + 10 подборов), Дж. Мюррэй (16), Колдуэлл-Поуп (16), Портер (6 + 7 подборов) – старт; К. Браун (10), Джексон (6), Дж. Холидэй (0), Уотсон (0).

Миннесота: Таунс (23), Эдвардс (18 + 9 передач), Гобер (18 + 11 подборов), Александер-Уокер (14), Макдэниэлс (9) – старт; Рид (7), Моррис (6), Андерсон (2).

Счет в серии: 3-2

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