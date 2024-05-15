iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Плей-офф НБА: Нью-Йорк одержал победу над Индианой, Денвер одолел Миннесоту

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 08:28
Денвер обыграл Миннесоту / Getty Images
Денвер обыграл Миннесоту / Getty Images

В ночь на среду, 15 мая, состоялись два матча второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей плей-офф НБА за 14 мая

Нью-Йорк – Индиана 121:91 (38:32, 31:22, 27:21, 25:16)

Нью-Йорк: Брансон (44 + 7 передач), Харт (18 + 11 подборов), Макбрайд (17), Дивинченцо (8 + 7 подборов), Хартенштайн (7 + 17 подборов) – старт; Беркс (18), Ачиува (4), Симс (3), Милтон (2), Джеффрис (0), Диаките (0).

Индиана: Сиакам (22 + 8 подборов), Тернер (16), Халибертон (13), Нембард (11), Несмит (8) – старт; Топпин (7), Макконнелл (7), Шеппард (6), Джонсон (1), Джексон (0), Макдермотт (0), Уокер (0), Смит (0), Браун (0).

Счет в серии: 3-2

Денвер – Миннесота 112:97 (28:26, 22:18, 38:30, 24:23)

Денвер: Йокич (40 + 7 подборов + 13 передач), Гордон (18 + 10 подборов), Дж. Мюррэй (16), Колдуэлл-Поуп (16), Портер (6 + 7 подборов) – старт; К. Браун (10), Джексон (6), Дж. Холидэй (0), Уотсон (0).

Миннесота: Таунс (23), Эдвардс (18 + 9 передач), Гобер (18 + 11 подборов), Александер-Уокер (14), Макдэниэлс (9) – старт; Рид (7), Моррис (6), Андерсон (2).

Счет в серии: 3-2

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Нью-Йорк Никс Миннесота Тимбервулвз Денвер Наггетс Индиана Пейсерс

Статьи по теме

Плей-офф НБА: Индиана разгромила Нью-Йорк, Денвер одержал победу над Миннесотой Плей-офф НБА: Индиана разгромила Нью-Йорк, Денвер одержал победу над Миннесотой
Гвардиола: Последняя игра будет самой тяжелой Гвардиола: Последняя игра будет самой тяжелой
Довбик лидирует в гонке за трофей Пичичи, Беллингем и Серлот догоняют Довбик лидирует в гонке за трофей Пичичи, Беллингем и Серлот догоняют
WBC представил специальный пояс для победителя боя Усик - Фьюри WBC представил специальный пояс для победителя боя Усик - Фьюри
Помочь журналистам

Видео

Ломаченко уничтожил Камбососа, остановив в 11-м раунде: видео лучших моментов боя
Ломаченко уничтожил Камбососа, остановив в 11-м раунде: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Беллингем лидирует, но Винисиус почти догнал англичанина
просмотров
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
просмотров
Футбол сегодня: финалы Кубков Украины и Италии, матчи Челси, Манчестер Юнайтед, Атлетико и ПСЖ
просмотров

Последние новости

Европа10:25
Гвардиола: Последняя игра будет самой тяжелой
Европа10:12
Довбик лидирует в гонке за трофей Пичичи, Беллингем и Серлот догоняют
Бокс09:55
WBC представил специальный пояс для победителя боя Усик - Фьюри
Европа09:29
Реал установил новый клубный рекорд благодаря Лунину
Украина09:20
Кубок Украины: Ворскла и Шахтер разыграют трофей
Европа и мир09:10
Чемпионат мира по хоккею-2024: Германия сыграет с Латвией, Чехия встретится с Данией, Швейцария - с Великобританией
Бокс08:58
"Когда человек нервничает, он худеет": Промоутер Усика оценил форму Фьюри перед боем
НБА08:35
Плей-офф НБА: Денвер и Нью-Йорк вышли вперед в своих сериях второго раунда
НБА08:28
Плей-офф НБА: Нью-Йорк одержал победу над Индианой, Денвер одолел Миннесоту
НХЛ08:05
Кубок Стэнли: Бостон сократил отставание от Флориды, Эдмонтон сравнял счет в серии с Ванкувером
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK