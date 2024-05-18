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Баскетбол

Тренер Финикса: Готов тренировать эту команду, даже если бы она была на Луне

Можно с уверенностью сказать, что Майк Буденхольцер очень рад своему назначению.
Вчера, 21:36
Майк Буденхольцер / Getty Images
Майк Буденхольцер / Getty Images

Недавно бывший тренер Милуоки Майк Буденхольцер подписал пятилетний контракт с Финикс Санз.

Наставник поделился своими эмоциями после назначения в команду из его родного края - Аризоны.

"Меня ошеломляет, просто ошеломляет мысль о том, что я буду главным тренером Финикс Санз. Я очень рад иметь возможность поработать с этим составом и этими игроками", - цитирует тренера ESPN.

"У нас есть отличные игроки. А с великими игроками приходят и большие ожидания. Самое большое послание, которое я хочу, чтобы вы услышали, это то, что я бы тренировал эту команду, если бы она была на Луне".

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"Я бы тренировал эту команду, если бы она была на Аляске. Если бы эти игроки были в Дании. Я бы пошел куда угодно, чтобы тренировать эту команду".

Напомним, что Майк Буденхольцер привел Милуоки Бакс к победе в Финале НБА 2021 года, в котором "олени" одолели как раз-таки Финикс Санз.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Финикс Санз Майк Буденхольцер

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