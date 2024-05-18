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Звезда Бостона пропустит первые матчи финала Восточной конференции плей-офф НБА

Кристапс Порзингис не сможет помочь "кельтам" на старте серии против Индианы или Нью-Йорка.
Сегодня, 20:51
Кристапс Порзингис / Getty Images
Кристапс Порзингис / Getty Images

Бигмен Бостона Кристапс Порзингис пропустит первые два матча финальной серии Восточной конференции, сообщает ESPN.

По информации источника, 28-летний латыш продолжает восстанавливаться после растяжения икроножной мышцы.

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При этом команда выражает оптимизм, что Порзингис сумеет вернуться на паркет по ходу серии, если он избежит проблем на финальной стадии реабилитации.

Кристапс Порзингис получил повреждение икроножной мышцы во время четвертого матча против Майами (102:88) в рамках первого раунда плей-офф.

Стоит отметить, что "Единорог" может встретиться в финале Востока с Нью-Йорком, который задрафтовал его под четвертым пиком в 2015 году. В составе Никс Кристапс провел три сезона, а по ходу четвертого его обменяли в Даллас.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей плей-офф НБА.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бостон Селтикс Кристапс Порзингис

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