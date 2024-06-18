Браун - MVP финальной серии НБА
Джейлен демонстрировал отличный баскетбол.
В рамках пятого матча финальной серии НБА Бостон победил Даллас выиграв Кубок Ларри О'Брайена.
Звание MVP финальной серии в составе "кельтов" получил свингмен Джейлен Браун.
На счету Брауна в среднем за серию 20,8 набранных очка при 44% с игры, 5,4 подбора, 5,0 ассистов.
Напомним, что благодаря триумфу Селтикс Святослав Михайлюк стал вторым украинцем с чемпионством в НБА.
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