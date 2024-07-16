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Баскетбол

Владелец Нью-Йорк Никс раскритиковал НБА за новую сделку по медиа-правам

У Джеймса Долана полно вопросов к руководству лиги насчет денег, которые будут получены в рамках нового соглашения.
Сегодня, 15:34
Джеймс Долан / Getty Images
Джеймс Долан / Getty Images

Недавно появилась информация о том, что НБА согласовала условия сделок по медиаправам на 76 миллиардов долларов.

Владелец Нью-Йорк Никс Джеймс Долан написал письмо, в котором раскритиковал НБА за эту сделку и ее политику распределения доходов, сообщает ESPN.

Долан передал письмо совету управляющих НБА. В нем осуждается возможная доля офиса лиги в размере 8% (примерно 6 миллиардов) от новой медиа-сделки, а также национальный телевизионный и потоковый пакет, который сделает региональные спортивные сети лиги "нежизнеспособными".

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Согласно письму, Долан упомянул о проблемах с предлагаемым распределением доходов от спонсорских пакетов лиги и местного телевидения.

По его словам, предложение лиги также окажет негативное влияние на ценность местного спонсорства каждой команды.

Кроме того, как написал Долан, "спонсоры/партнеры команды больше не будут защищены" во время национальных трансляций, что снижает премию, которую могут взимать со спонсоров команд за то, что они являются единственной третьей стороной, продвигаемой в определенной спонсорской категории.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Нью-Йорк Никс

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