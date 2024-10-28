Баскетболист клуба НБА разбил автомобиль, врезавшись в жилой дом

Андре Джексон-младший попал в ДТП после тренировки команды.

Баскетболист Милуоки Бакс Андре Джексон-младший оказался в центре неприятной ситуации после субботней тренировки команды.

Как сообщает издание SI.com, Джексон-младший врезался в стену жилого дома. Машина футболиста - единственная, которая попала в аварию.

В результате ДТП было повреждено металлическое перило и кирпичную стену дома, в который врезался автомобиль. Из людей никто не пострадал.

Диркетор по коммуникациям Милуоки, комментируя эпизод рассказал, что молодого защитника не собираются исключать из команды из-за случившегося эпизода.

Отметим, что Андре Джексон-младший является игроком глубокой ротации Бакс и в двух матчах провел лишь 4 минуты на паркете суммарно.

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