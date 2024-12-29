НБА: Лейкерс одержали победу над Сакраменто Леня, Юта без Михайлюка проиграла Филадельфии

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на воскресенье, 29 декабря, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны девять матчей.

Результаты матчей НБА за 28 декабря

Атланта – Майами 120:110 (35:28, 26:30, 32:26, 27:26)

Атланта: Джонсон (28 + 13 подборов), Янг (11 + 15 передач), Рисаше (9), Крейчи (7), Капела (6 + 7 подборов) – старт; Хантер (26), Мэтьюз (18), Нэнс (10 + 10 подборов), Уоллес (5).

Майами: Хирро (28 + 7 подборов + 10 передач), Адебайо (17 + 10 подборов), Д. Робинсон (16), Хайсмит (14), Хакес (8) – старт; Беркс (10), Розир (9), Уэйр (4), Йович (4), Ларссон (0).

Шарлотт – Оклахома-Сити 94:106 (22:28, 24:33, 28:29, 20:16)

Шарлотт: Бриджес (19 + 10 подборов + 6 передач), Мицич (16 + 5 потерь), Сет Карри (12), Уильямс (12 + 10 подборов), Грин (10) – старт; Вонг (10), Салон (9), Джеффрис (5), Ричардс (1 + 7 подборов), Диабате (0).

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (22 + 6 передач + 6 потерь), Джейлен Уильямс (20 + 6 передач), Уиггинс (17), Хартенштайн (12 + 15 подборов), Митчелл (10) – старт; Джейлин Уильямс (9 + 6 передач), К. Уильямс (9), Джо (5), Джонс (2), Дженг (0).

Вашингтон – Нью-Йорк 132:136 OT (33:32, 27:28, 38:30, 21:29, 13:17)

Вашингтон: Шэмпени (31 + 10 подборов), Брогдон (22 + 7 передач + 5 потерь), Кулибали (18 + 6 передач), Кэррингтон (17), Сарр (12) – старт; Джордж (13), Кисперт (11), Валанчюнас (8 + 8 подборов).

Нью-Йорк: Брансон (55 + 9 передач), Таунс (30 + 14 подборов), Бриджес (21), Харт (13 + 11 подборов + 7 передач), Ануноби (9) – старт; Макбрайд (3), Ачиува (3 + 7 подборов), Пэйн (2), Шэмет (0).

Чикаго – Милуоки 116:111 (33:25, 29:35, 21:24, 33:27)

Чикаго: Гидди (23 + 15 подборов + 10 передач), Вучевич (23 + 13 подборов), Уайт (22), Лавин (15 + 7 передач), Уильямс (9) – старт; Болл (9), Крэйг (6), Картер (5), Терри (2), Бузелис (2), Филлипс (0), Хортон-Такер (0).

Милуоки: Лиллард (29 + 11 передач), Б. Лопес (22 + 7 подборов), Миддлтон (21), Портис (14 + 9 подборов), Джексон (0) – старт; Трент (7), Роллинз (7 + 7 подборов), Принс (6), Грин (5).

Голден Стэйт – Финикс 109:105 (34:27, 27:38, 21:22, 27:18)

Голден Стэйт: Карри (22 + 6 передач + 5 потерь), Др. Грин (16 + 8 подборов + 7 передач), Джексон-Дэвис (16 + 10 подборов + 4 блок-шота), Шредер (11), Уиггинс (7 + 7 подборов) – старт; Куминга (34 + 9 подборов), Уотерс (3), Хилд (0), Подземски (0).

Финикс: Дюрант (31 + 4 блок-шота + 8 потерь), Бил (28), Данн (15), Джонс (8 + 6 передач), Пламли (2 + 9 подборов + 6 передач) – старт; Окоги (11 + 9 подборов), Моррис (8), Игодаро (2), О'Нил (0).

Денвер – Детройт 134:121 (36:38, 31:23, 47:28, 20:32)

Денвер: Йокич (37 + 9 подборов + 8 передач), Дж. Мюррэй (34), Портер (26), К. Браун (10), Уэстбрук (8 + 9 подборов + 8 передач + 6 потерь) – старт; Джордан (6), Стротер (6), Уотсон (5), Тайсон (2).

Детройт: Айви (17), Каннингем (17 + 8 передач), Дюрен (12 + 7 подборов), Хардуэй (8), Харрис (7) – старт; Бизли (14), Холланд (12), Томпсон (10 + 7 подборов), Рид (7), Мур (6), Сассер (5), Стюарт (3), Фонтеккьо (3).

Юта – Филадельфия 111:114 (34:22, 18:35, 29:24, 30:33)

Юта: Маркканен (23), Секстон (20 + 8 передач), Кларксон (17), Кесслер (11 + 11 подборов), Уильямс (6) – старт; Сенсабо (20), Джузэнг (6), Юбэнкс (6), Коллиер (2 + 5 потерь), Филиповски (0), Поттер (0).

Филадельфия: Макси (32 + 6 передач), Эмбиид (32), Джордж (13 + 5 перехватов), Убре (9), Калеб Мартин (5) – старт; Ябуселе (12 + 8 подборов), Джексон (8), Каунсил (3), Лаури (0).

Портленд – Даллас 126:122 (36:25, 33:34, 28:23, 29:40)

Портленд: Шарп (23), Саймонс (22 + 8 передач), Эйтон (21 + 16 подборов), Авдия (21 + 6 передач), Грант (14 + 8 подборов) – старт; Хендерсон (19 + 6 передач + 5 перехватов), Клинган (4 + 7 подборов), Мюррэй (2), Рупер (0).

Даллас: Ирвинг (46), Динуидди (17 + 8 подборов), Гэффорд (15 + 9 подборов + 5 блок-шотов), Томпсон (12), Клебер (0 + 8 подборов) – старт; Граймс (15), Харди (11), Проспер (4), Пауэлл (2), Гортман (0), Эдвардс (0).

Лейкерс – Сакраменто 132:122 (40:31, 25:35, 42:24, 25:32)

Лейкерс: Дэвис (36 + 15 подборов + 8 передач), Ривз (26 + 16 передач + 5 потерь), Хатимура (21), Кристи (16), Винсент (0) – старт; Кнехт (18), Расселл (9), Колоко (4), Реддиш (2).

Сакраменто: Фокс (29 + 12 передач), Дерозан (25 + 7 передач), Монк (20 + 7 передач), Сабонис (14 + 12 подборов + 7 передач), Мюррэй (5) – старт; Эллис (11), Хертер (9), Лайлс (6), Лень (3), Джонс (0).

Украинец Алексей Лень провел на площадке 11 минут, за которые набрал три очка и отдал одну передачу при двух фолах.

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