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НБА: Хьюстон взял верх над Мемфисом, Лейкерс уступили Сан-Антонио

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 08:32
Сан-Антонио обыграл Лейкерс / Getty Images
Сан-Антонио обыграл Лейкерс / Getty Images

В ночь на вторник, 14 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны шесть матчей.

Результаты матчей НБА за 13 января

Вашингтон – Миннесота 106:120 (20:25, 27:26, 32:31, 27:38)

Вашингтон: Кузма (22), Пул (20 + 7 подборов + 5 потерь), Кулибали (15), Сарр (13), Кэррингтон (8) – старт; Джордж (10), Валанчюнас (8 + 8 подборов), Батлер (7), Кисперт (2), Гилл (1), Шэмпени (0), Дэвис (0), Болдуин (0).

Миннесота: Эдвардс (41 + 7 передач + 7 потерь), Рэндл (20 + 10 подборов), Дивинченцо (13), Гобер (11 + 11 подборов), Макдэниэлс (8 + 8 подборов) – старт; Рид (12), Конли (7), Александер-Уокер (6), Майнотт (2), Кларк (0), Миллер (0), Гарза (0), Ньютон (0).

Торонто – Голден Стэйт 104:101 (28:26, 24:24, 23:28, 29:23)

Торонто: Барнс (23 + 8 подборов + 6 передач), Барретт (15), Пелтль (13 + 13 подборов), Дик (12), Митчелл (0 + 6 передач) – старт; Буше (18 + 7 подборов), Агбаджи (12), Шэд (9), Олиник (2), Б. Браун (0).

Голден Стэйт: Карри (26 + 7 подборов + 7 передач), Уиггинс (20), Шредер (12), Хилд (8), Джексон-Дэвис (3) – старт; Андерсон (13), Луни (10 + 9 подборов), Уотерс (8 + 9 подборов), Муди (1), Сантос (0).

Нью-Йорк – Детройт 119:124 (26:37, 37:22, 27:36, 29:29)

Нью-Йорк: Брансон (31 + 11 передач), Бриджес (27), Таунс (26 + 12 подборов + 6 потерь), Харт (12 + 14 подборов), Ануноби (10) – старт; Пэйн (10), Макбрайд (3), Шэмет (0), Ачиува (0).

Детройт: Каннингем (36), Томпсон (11 + 7 подборов), Харрис (11 + 8 подборов), Хардуэй (10), Дюрен (10 + 8 подборов) – старт; Бизли (22), Стюарт (7), Сассер (7), Холланд (6), Фонтеккьо (4).

Хьюстон – Мемфис 120:118 (23:30, 34:30, 30:32, 33:26)

Хьюстон: Грин (42), Томпсон (19 + 13 подборов + 5 блок-шотов), Шенгюн (17 + 8 подборов + 6 потерь), Ванвлит (9 + 9 передач), Брукс (9) – старт; Уитмор (16), А. Холидэй (6), Адамс (2 + 7 подборов), Тэйт (0).

Мемфис: Морэнт (29 + 7 потерь), Бэйн (25), Джарен Джексон (17), Уэллс (14), Иди (2 + 7 подборов) – старт; Ларэвиа (12 + 7 подборов), Кларк (6), Альдама (5), Кеннард (4), Пиппен (4).

Клипперс – Майами 109:98 (28:35, 15:13, 36:20, 30:30)

Клипперс: Пауэлл (29), Харден (26 + 11 передач), Зубац (21 + 20 подборов), Ленард (6), Данн (2 + 8 передач) – старт; Д. Джонс (9), Портер (6), Коффи (5), Бамба (5 + 7 подборов), Батюм (0).

Майами: Хирро (32 + 11 подборов + 7 передач), Розир (11 + 7 подборов), Хакес (10 + 5 потерь), Хайсмит (9), Лав (9) – старт; Уэйр (19 + 13 подборов), Йович (5), Д. Робинсон (3), Беркс (0).

Лейкерс – Сан-Антонио 102:126 (26:28, 36:25, 27:36, 13:37)

Лейкерс: Дэвис (30 + 13 подборов), Джеймс (18 + 8 передач + 7 потерь), Ривз (12 + 8 передач), Кристи (10), Хатимура (9) – старт; Винсент (7), Кнехт (5), Хэйс (4), Финни-Смит (4), Реддиш (3), Оливари (0).

Сан-Антонио: Касл (23), Вембаньяма (23 + 8 подборов), Васселл (23), Барнс (17), Пол (13 + 10 передач) – старт; К. Джонсон (10), Мамукелашвили (4), Джонс (4), Бэсси (4 + 9 подборов), Брэнэм (3), Шэмпени (2), Уэсли (0), Коллинз (0).

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