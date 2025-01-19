Морант заранее потерял шансы на призы сезона НБА

Скандальная звезда Мемфиса не сможет стать MVP или взять другие награды кампании 2024/25.

25-летний американец выбыл из гонки за престижными статуэтками. Плеймейкер Гриззлис пополнил список звездных неудачников сезона, сообщает ESPN.

Накануне Морант пропустил матч против Сан-Антонио (140:112). Как следствие, он в этом году не сможет набрать необходимый минимум матчей (65) регулярки, чтобы претендовать на призы. Ранее такая же участь постигла других звезд вроде лидера Далласа Луки Дончича.

Морант в нынешнем сезоне часто выпадал из обоймы Мемфиса. В частности, у американца были проблемы со бедром, спиной, плечом и стопой. Средние цифры плеймейкера – 21.4 очка, 4.3 подбора, 7.5 передач и 1.3 перехвата за более 28 минут на площадке.

Напомним, на ISPORT.ua доступны результаты соревновательного дня.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!