Претендент на MVP уволил агента перед подписанием исторического контракта

Один из лучших игроков НБА Шай Гилджеус-Александер принял решение расстаться со своим агентом «Тадом» Фуше.

Теперь главный претендент на звание лучшего игрока сезона в Лиге будет самостоятельно представлять свои интересы.

Таким образом, Гилджеус-Александеру не придется платить комиссионному агенту после подписания следующего контракта, который может стать просто историческим.

Летом Шай, у которого еще будет два года действующего соглашения, может подписать продление контракта на 4 года и сумму более 300 млн долларов. Это сделает его первым игроком в истории, который по контракту будет получать более 80 млн. долларов в год (в сезоне-2030/31).

Несколько дней назад защитник участвовал в Матче всех звезд. Там в специальном мини-турнире победу одержала команда Шакила О'Нила.

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