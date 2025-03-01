iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Определилась дата доигровки финала четырех Кубка Украины

Поединки состоятся завтра.
Сегодня, 20:59
ФБУ
ФБУ

Пресс-служба ФБУ рассказала, когда состоится доигровка матчей финала четырех Кубка Украины, которые должны были закончиться сегодня.

По информации в пресс-релизе, матч между Харьковскими Соколами и Ровно, а также поединок Днепр - Черкасские Мавпы, который так и не стартовал, состоятся завтра.

Харьковские Соколы против Ровно начнут играть в 11:00, а Днепр против Черкасских Мавп в 13:00.

Дата проведения финального матча будет принята вскоре. На ISPORT доступны результаты Суперлиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кубок Украины

Статьи по теме

Кубок Украины: Шахтер - Александрия, Рух - Динамо, соперники для Полесья и Виктории в четвертьфинале Кубок Украины: Шахтер - Александрия, Рух - Динамо, соперники для Полесья и Виктории в четвертьфинале
Кубок Украины: определились пары первого раунда Кубок Украины: определились пары первого раунда
Шахтер выбил Зарю из Кубка Украины, одержав минимальную победу Шахтер выбил Зарю из Кубка Украины, одержав минимальную победу
"Сознательно сделали ротацию": Шовковский проанализировал победу над Ворсклой в Кубке Украины "Сознательно сделали ротацию": Шовковский проанализировал победу над Ворсклой в Кубке Украины

Видео

Цыганков добавил к голу результативную передачу в матче Ла Лиги с Сельтой
Цыганков добавил к голу результативную передачу в матче Ла Лиги с Сельтой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: во Швейцарии начнется седьмой этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вернулась в ТОП-20, Калинина и Стародубцева потеряли позиции
просмотров
Рейтинг ATP: лидеры из Украины потеряли позиции, Синнер первая ракетка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция масс-стартов на чемпионате мира в Ленцерхайде
просмотров

Последние новости

Европа23:04
Таловеров стал лучшим игроком Плимута в игре против Ман Сити
Бокс22:58
Иноуэ проведет бой в США после восьми поединков в Японии
Украина22:31
Лучшие бомбардиры УПЛ-2024/25: Cудаков вплотную приблизился к Ванату
Украина22:22
Таблица УПЛ: Динамо сохраняет солидный отрыв над конкурентами
Украина22:16
УПЛ: Шахтер победил Александрию, Левый Берег обыграл Черноморец, Ингулец - Кривбасс перенесен на завтра
Европа22:05
Игрок Наполи установил неожиданное достижение благодаря голу в ворота Интера
Европа21:48
Реал потерпел гостевое поражение от Бетиса
Европа21:41
Манчестер Сити, несмотря на пропущенный от Таловерова, прошел Плимут в Кубке Англии
Европа21:08
Наполи ушел от поражения Интеру, не позволив лидеру Серии А уйти в отрыв
Украина20:59
Определилась дата доигровки финала четырех Кубка Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK