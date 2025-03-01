Определилась дата доигровки финала четырех Кубка Украины

Пресс-служба ФБУ рассказала, когда состоится доигровка матчей финала четырех Кубка Украины, которые должны были закончиться сегодня.

По информации в пресс-релизе, матч между Харьковскими Соколами и Ровно, а также поединок Днепр - Черкасские Мавпы, который так и не стартовал, состоятся завтра.

Харьковские Соколы против Ровно начнут играть в 11:00, а Днепр против Черкасских Мавп в 13:00.

Дата проведения финального матча будет принята вскоре. На ISPORT доступны результаты Суперлиги.

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