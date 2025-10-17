iSport.ua
Баскетбол

Лидер Черкасских Мавп: "Появилось еще больше мотивации на следующий бабл"

Две победы подряд вернули им уверенность.
Сегодня, 09:10       Автор: Валентина Чорноштан
Лев Кошеватский / Getty Images
Лев Кошеватский / Getty Images

Лидер Черкасских Мавп Лев Кошеватский рассказал о том, как команда стартовала в этом сезоне Суперлиги.

Настроение приподнятое. Так сложилось, что мы начали дома плохо, при своих болельщиках… Они приходили нас поддерживать, а мы проиграли обе игры. Да, если поражение против действующего чемпиона ещё можно объяснить, то с Запорожьем мы вообще сыграли не в свой баскетбол. Поэтому стремились реабилитироваться. После этих побед над Нико-Баскет (86:81) и Кривбассом (86:78) появилось ещё больше мотивации на следующий бабл.

Если говорить о победах над Нико-Баскетом и Кривбассом, то разница в счёте не была большой. Насколько сложными получились эти два матча для вашей команды?

"Да, вы знаете, сейчас уровень чемпионата достаточно ровный. У нас есть хорошие, опытные игроки, что и сыграло свою роль в матче против Нико-Баскета. Что касается второго матча, то с Кривбассом мы играли неплохо, совершили хороший отрыв. Свое игровое время получили и резервисты, но в третьей четверти, когда было +17, немного растеряли преимущество, и матч завершился с небольшим отрывом. И всё же я считаю, что мы более-менее старались контролировать игру в этом матче".

Читай также: Суперлига: Соколы переиграли Нико-Баскет, Днепр одолел Запорожье, Ровно выиграл дерби у Старого Луцка

Мы перед сезоном общались с Назаром Холодом, и как задачу на сезон он очертил победу в чемпионате. Вы соглашаетесь со своим партнёром по команде?

"Это очень амбициозно. Выиграть чемпионат — это очень громко. Так далеко я цели пока не ставлю, пока нам стоит выигрывать каждую игру и дойти до плей-офф на комфортной для нас позиции. А дальше уже будет видно".

В четырёх матчах текущего сезона 22-летний игрок набрал в среднем 17,8 очков и сделал 7 передач за игру.

Статьи по теме


