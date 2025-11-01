Тренер Нико-Баскета после поражения: "Мы до сих пор не нашли лидера команды"

В пятницу, 31 октября, Нико-Баскет проиграл Прикарпатье-Говерле со счетом 67:85 в рамках Суперлиги.

Главный тренер Нико-Баскета Валентин Берестнев прокомментировал очередное поражение:

"Конечно, так уступать в родном зале — досадно и грустно. Мы уже завершаем первый круг, завтра последняя игра, а лидера у нас до сих пор нет — ни в раздевалке, ни на паркете".

Когда становится сложно, нет того, кто способен взять игру на себя. И я говорю не только о нападении, но и о защите. В решающие минуты матча, когда мы еще вели в счете, проиграли все единоборства, позволили слишком легкие трехочковые, уступили под своим щитом. Кабацюра делал под нашим кольцом все, что хотел. Потеря Морозова не остановила соперника — наоборот, Дмитренко, который вышел вместо него и в среднем проводил в сезоне всего шесть минут, отлично себя проявил. Наши большие на его фоне выглядели бледно.

"Вину за поражение, конечно, беру на себя. Возможно, я ошибся в оценке некоторых качеств ребят, которых мы пригласили. Впереди еще два круга — будем искать резервы внутри команды. Просмотрим игру, проанализируем, кто и где может помочь. Дело не в очках или подборах, а в желании бороться. Именно на таких ребятах будем делать акцент в следующих матчах.

Приношу извинения перед нашими болельщиками. Они замечательно нас поддерживают — ни в одном городе нет такой поддержки, как у нас".

