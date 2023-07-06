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Баскетбол

Харьковские Соколы вернутся после года, пропущенного из-за полномасштабной войны

Баскетбольный клуб будет выступать в Высшей лиге.
Сегодня, 13:29
ФБУ
ФБУ

Пресс-служба Федерации Баскетбола Украины сообщила, что клуб подал заявку на участие в мужской Высшей лиге в сезоне-2023/24. Соответствующее письмо в адрес ФБУ направил президент БК Харьковские Соколы Сергей Чебышев.

Прошлый сезон команда вынуждена была пропустить из-за полномасштабного вторжения страны-террористки на территорию Украины.

Отметим, что Соколы три сезона провели в Суперлиге (с 2019 по 2022 годы), а прерванный из-за войны сезон завершили на пятом месте в таблице.

Также стоит напомнить, что ранее Прометей объявил о выступлениях в Высшей лиге, но также клуб намерен выступать и в Латвийско-Эстонском чемпионате.


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