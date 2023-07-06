Харьковские Соколы вернутся после года, пропущенного из-за полномасштабной войны

Пресс-служба Федерации Баскетбола Украины сообщила, что клуб подал заявку на участие в мужской Высшей лиге в сезоне-2023/24. Соответствующее письмо в адрес ФБУ направил президент БК Харьковские Соколы Сергей Чебышев.

Прошлый сезон команда вынуждена была пропустить из-за полномасштабного вторжения страны-террористки на территорию Украины.

Отметим, что Соколы три сезона провели в Суперлиге (с 2019 по 2022 годы), а прерванный из-за войны сезон завершили на пятом месте в таблице.

Также стоит напомнить, что ранее Прометей объявил о выступлениях в Высшей лиге, но также клуб намерен выступать и в Латвийско-Эстонском чемпионате.