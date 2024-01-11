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Баскетбол

Министерство молодежи и спорта допустило болельщиков на трибуны - ФБУ

Первые баскетбольные матчи с фанатами пройдут в Луцке.
Сегодня, 13:54
Болельщики на баскетбольном матче / ФБУ
Болельщики на баскетбольном матче / ФБУ

Федерация баскетбола Украины сообщила, что болельщики смогут посещать матчи.

Организация со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины проинформировала, что фанаты смогут быть на трибунах при соблюдении правил безопасности.

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Главным критерием является бомбоубежище в радиусе 500 метров от места проведения соревнований. Количество болельщиков будет регулироваться индивидуально под каждый зал.

Первым баблом Суперлиги с болельщиками станет тур в Луцке 12-14 января.

Ранее сообщалось, что Прометей потерпел поражение от Парижа в рамках Еврокубка.

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