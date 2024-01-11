Министерство молодежи и спорта допустило болельщиков на трибуны - ФБУ
Первые баскетбольные матчи с фанатами пройдут в Луцке.
Федерация баскетбола Украины сообщила, что болельщики смогут посещать матчи.
Организация со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины проинформировала, что фанаты смогут быть на трибунах при соблюдении правил безопасности.
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Главным критерием является бомбоубежище в радиусе 500 метров от места проведения соревнований. Количество болельщиков будет регулироваться индивидуально под каждый зал.
Первым баблом Суперлиги с болельщиками станет тур в Луцке 12-14 января.
Ранее сообщалось, что Прометей потерпел поражение от Парижа в рамках Еврокубка.
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