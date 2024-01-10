Прометей потерпел поражение от Парижа в рамках Еврокубка
В среду, 10 января, в рамках 14-го тура Еврокубка Париж встречался с Прометеем.
Первая четверть прошла между командами в равном ключе, однако далее украинский клуб стал сильно уступать, отдав оппоненту преимущество.
За три отрезка игры французский коллектив сделал себе максимально комфортный перевес, который Прометей не сумел отыграть, уступив в итоге со счетом 72:93.
Напомним, первая игра между командами также завершилась победой Парижа (96:79).
Париж – Прометей 93:72
Париж: Шортс, Хифи, Геррера, Нгуама, Малкольм, Уорд, Си, Денис, Янтунен, Саймон, Ноба, Кессенс, Кратцер, Шарвин, Логе.
Прометей: Клавелл, Марч, Лукашов, Санон, Грей, Сидоров, Агада, Ткаченко, Бобров, Липовый, Кеннеди, Кульбока, Балвин, Одиасе.
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