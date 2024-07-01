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Баскетбол

Баскетболисты украинского клуба попали в ДТП

В аварии пострадали несколько человек.
Сегодня, 22:30
Баскетболисты СумДУ / ФБУ/fbu.ua
Баскетболисты СумДУ / ФБУ/fbu.ua

Игроки баскетбольной команды СумДУ попали в ДТП на пути из Житомира.

Тренер команды Ярослав Ковалев рассказал подробности инцидента. В результате аварии один из игроков команды Игорь Стародуб, получил серьезную травму, другие баскетболисты получили меньшие травмы.

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"Возвращались из Житомира, из тура Кубка Украины 3х3 и где-то в районе 23.00, уже проехав Киев, в районе Прилук попали в ДТП. Наш водитель не справился с управлением и врезался в бетонные плиты.

Игорь Стародуб, сидевший спереди на пассажирском месте, больше всего пострадал – у него перелом лодыжки. У Максима Михайлова, сидевшего за водителем, рассечение головы, ему наложили 7 швов, у Никиты Бондаренко и Алексея Ларина забиты ребра, но Слава Богу обошлось без переломов. Меньше всего досталось Родиону Кузьмину, у которого синяки, но все нормально.

К счастью, все обошлось более-менее. Только Игорь Стародуб тренироваться не сможет, думаю, недели пять", - отметил тренер.

В Житомире СумДУ одержала победу на первом этапе Кубка Украины по баскетболу 3х3.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Украины сменил испанский клуб на литовский.

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Источник: ФБУ/fbu.ua

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