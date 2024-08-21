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Баскетбол

Баскетбольный клуб Политехника-Галичина прекратил свое существование

Львовский клуб не имеет способности платить зарплату игрокам и тренерскому штабу.
Сегодня, 10:44
БК Политехника-Галичина
БК Политехника-Галичина

Баскетбольный клуб Политехника-Галичина прекратил свое существование.

Украинская команда не будет играть ни в Суперлиге, ни в Высшей лиге национального чемпионата.

"Информацию о долгах клуба могу только подтвердить. К сожалению, с нами полностью не рассчитались и нет уверенности, что рассчитаются.

Насколько мне известно, у Политехники-Галичины существуют задолженности и перед игроками, и перед тренерами и работниками команды", – заявил игрок львовского клуба Эдуард Федчук.

В прошлом сезоне Политехника-Галичина заняла восьмое место по итогам регулярного сезона в Суперлиге. В ервом раунде плей-офф команда проиграла Днепру.

Ранее сообщалось, что баскетбольный клуб Прометей прекращает свое существование.

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