Стартует Суперлига Украины: онлайн-трансляции матчей-открытий

Чемпионат Украины по баскетболу стартует с киевского "бабла", который пройдет в ВС Венето-Спорт, в нем примут участие четыре команды.

Так, в первом поединке встретятся Прикарпатье-Говерла и БК Ровно (начало в 15:00). Оба коллектива достаточно изменились в межсезонье, а потому предстанут перед фанатами буквально новыми командами.

Онлайн-трансляция матча Прикарпатье-Говерла - БК Ровно:



Во втором поединке, который стартует в 18:00 на той же арене, встретятся Киев-Баскет - Старый Луцк, еще две команды, перетасовавшие свои составы летом.

Онлайн-трансляция матча Киев-Баскет — Старый Луцк:



Отметим, что киевский бабл будет проходить в течение двух дней. После его завершения пройдут матчи в Запорожье и Днепре. Ознакомьтесь с календарем матчей чемпионата Украины.

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