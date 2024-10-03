Стартует Суперлига Украины: онлайн-трансляции матчей-открытий
Чемпионат Украины по баскетболу стартует с киевского "бабла", который пройдет в ВС Венето-Спорт, в нем примут участие четыре команды.
Так, в первом поединке встретятся Прикарпатье-Говерла и БК Ровно (начало в 15:00). Оба коллектива достаточно изменились в межсезонье, а потому предстанут перед фанатами буквально новыми командами.
Онлайн-трансляция матча Прикарпатье-Говерла - БК Ровно:
Во втором поединке, который стартует в 18:00 на той же арене, встретятся Киев-Баскет - Старый Луцк, еще две команды, перетасовавшие свои составы летом.
Онлайн-трансляция матча Киев-Баскет — Старый Луцк:
Отметим, что киевский бабл будет проходить в течение двух дней. После его завершения пройдут матчи в Запорожье и Днепре. Ознакомьтесь с календарем матчей чемпионата Украины.
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