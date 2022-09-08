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Баскетбол

Украина - Хорватия: видео онлайн-трансляция матча Евробаскета

Предлагаем вам следить вместе с ISPORT.ua за выступлениями украинской сборной на чемпионате Европы по баскетболу.
Сегодня, 09:40
Украина - Хорватия / ФБУ
Украина - Хорватия / ФБУ
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Национальная сборная Украины по баскетболу в четверг, 8 сентября, в рамках группового раунда Евробаскета встретится с командой Хорватией.

Поединок стартует в 15:15 по киевскому времени и пройдет в Милане. Онлайн-трансляция матча будет доступна в этой новости.

В первых четырех туров украинская команда добыла три победы, обыграв Эстонию, Великобританию и Италии, однако уступила Греции. 

Хорватия проиграла Греции и Италии, однако выиграла у Эстонии и Великобританию.

Обе команды уже досрочно вышли в плей-офф турнира, однако теперь им предстоит определить позиции в группы.

На ISPORT доступно расписание и результаты Евробаскета-2022.

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