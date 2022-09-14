Евробаскет-2022: онлайн-трансляция матча Словения - Польша

В рамках четвертьфинала Еробаскета в Берлине на паркете сойдутся команды Словении и Польши, которые определят третьего полуфиналиста турнира.

Лука Дончич попытается достичь со своей командой очередной вершины – выиграть Евробаскет-2022, но для этого нужно пройти крепкую польскую команду.

Отметим, что накануне Евробаскет-2022: Франция сыграет против Италии, Дончич встретится с обидчиками Украиныполуфиналистами чемпионата Европы [/link_local]] стали сборные Испании и Германии.