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Баскетбол

Сборная Украины по баскетболу понесла потери перед матчами отбора ЧМ-2023

Сразу несколько исполнителей не помогут национальной команде из-за травм.
Вчера, 23:49
Сборная Украины по баскетболу / ФБУ
Сборная Украины по баскетболу / ФБУ

В понедельник, 7 ноября, сборная Украины начала подготовительный сбор к предстоящим матчам отбора чемпионата мира 2023 года по баскетболу.

К сожалению, некоторые игроки выбыли из заявки нашей команды. Как сообщает официальный сайт ФБУ, из-за травм сборную покинули защитники Иссуф Санон (Прометей) и Александр Ковляр (Калев).

У обоих баскетболистов диагностировали травму голеностопа. А из-за травмы паха не поможет национальной команде разыгрывающий латвийского ВЕФ Виталий Зотов.

В связи с этим тренерский штаб во главе с Айнарсом Багатскисом довызвал в расположение сборной защитника киевского Будивельника Илью Тыртышника. Игрок прекрасно знаком с тренером, так как под его руководством в прошлом сезоне он выступал за Киев-Баскет.

Таким образом в заявке сборной Украины теперь находится 12 баскетболистов.

Напомним, что в рамках отбора на ЧМ-2023 11 ноября Украина сыграет против Нидерландов, а 14 ноября - против Исландии.

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