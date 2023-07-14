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Баскетбол

Мюррей и Гилджес-Александер поведут за собой Канаду на ЧМ-2023

"Кленовые" с таким составом могут пошуметь на будущем турнире.
Сегодня, 09:05
Джамал Мюррей / Getty Images
Джамал Мюррей / Getty Images

Защитник Денвера Джамал Мюррей, недавно завоевавший чемпионство НБА, возглавил расширенный состав национальной сборной Канады, которая выступит на предстоящем чемпионате мира-2023, сообщает ESPN.

Вместе с Мюрреем выступят и другие представители лучшей лиги мира. Так, в заявку также попали звезда Оклахомы Шай Гилджес-Александер, свингмены Никель Александер-Уокер из Миннесоты и Ар Джей Барретт из Нью-Йорка.

Диллон Брукс, который недавно перешел в Хьюстон из Мемфиса по сайн-энд-трейду, и лучший баскетболист на уровне колледжа Зак Эдей также были среди 18 выбранных игроков.

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Чемпионат мира запланирован на период с 25 августа по 10 сентября. Ростер сборных будет сокращен до 12 игроков. Канада попала в группу H, где сыграет с Францией, Ливаном и Латвией.

Сборная Канады сможет заработать путевку на Олимпиаду-2024, если она станет, как минимум, второй среди всех сборных Северной и Южной Америк. На данный момент Канада занимает 15-е место в мировом рейтинге ФИБА.

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