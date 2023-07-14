"Папочка Лейкерс": тренер Лос-Анджелеса резко отреагировал на новое прозвище своего коллеги

Лейкерс под руководством Дарвина Хэма сумели дойти до финала Западной конференции, где они уступили будущему чемпиону НБА в лице Денвера со счетом 0:4.

Главный тренер Наггетс Майкл Мэлоун сыграл важную роль в успехе своей команды, что принесло ему похвалу как болельщиков, так и экспертов.

Так, во время чемпионского парада ведущий произнес фразу, которая подарила Мэлоуну новое прозвище:"Он пришел в этот мир сыном тренера, но в этом плей-офф он стал папочкой Лейкерс".

"He came into this world as the son of a coach, but in these playoffs, he became the Lakers daddy!"



Vic Lombardi on Mike Malone 😅 pic.twitter.com/5MWfVRziFw — Bleacher Report (@BleacherReport) June 15, 2023

Хэм в курсе этого прозвища, и ему было просто необходимо высказаться на этот счет в недавнем подкасте с Крисом Хэйнсом и Марком Стейном.

"Ух ты. Ты собираешься заговорить о Денежном Майке? Папочка Лейкерс? Так его теперь называют? Папочка Лейкерс? Да благословит Господь его душу. Это д*рьмо еще не закончилось", - цитирует Хэма ClutchPoints.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с результатами всех матчей Летней лиги НБА.

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