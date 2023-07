"Папочка Лейкерс": тренер Лос-Анджелеса резко отреагировал на новое прозвище своего коллеги

Лейкерс под руководством Дарвина Хэма сумели дойти до финала Западной конференции, где они уступили будущему чемпиону НБА в лице Денвера со счетом 0:4.

Главный тренер Наггетс Майкл Мэлоун сыграл важную роль в успехе своей команды, что принесло ему похвалу как болельщиков, так и экспертов.

Так, во время чемпионского парада ведущий произнес фразу, которая подарила Мэлоуну новое прозвище:"Он пришел в этот мир сыном тренера, но в этом плей-офф он стал папочкой Лейкерс".

"He came into this world as the son of a coach, but in these playoffs, he became the Lakers daddy!"



