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Баскетбол

Сборная Украины U-20 вышла в полуфинал Евробаскета в Дивизионе В

Украинцы одержали победу над Нидерландами и продолжат борьбу за повышение в классе.
Сегодня, 00:32
Украина победила Нидерланды / ФБУ
Украина победила Нидерланды / ФБУ

Сборная Украины U-20 стала полуфиналистом чемпионата Европы в Дивизионе В, обыграв Нидерланды.

В четвертьфинальном противостоянии Евробаскета с нидерландцами подопечные Дмитрия Забирченко одержали победу со счетом 67:49.

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Лучшим в составе сборной Украины стал Александр Кобзистый, который набрал 24 очка и совершил восемь подборов и три передачи. Центровой Богдан Брынюк отметился 12 очками, восемью подборами и тремя передачами.

Евробаскет U-20. Дивизион В
1/4 финала

Нидерланды - Украина 49:67 (14:21, 15:10, 13:17, 7:19)

Украина: Кобзистый 24 + 8 подборов + 3 передачи, Брынюк 12 + 8 подборов + 3 передачи, Шиманский 6 + 6 подборов, Кошеватский 6 + 3 передачи, Бублик 5 - старт, Сафонов 9 + 3 подбора, Батальский 3, Зайцев 2, Кабанов 0, Бедностин 0, Семерич 0.

В полуфинале Евробаскета U-20 сборная Украины сыграет против Северной Македонии, которая в своем четвертьфинале победила Великобританию (66:49). Матч состоится в субботу, 15 июля, и начнется в 18:30 по киевскому времени.

Отметим, что три лучших команды Евробаскета выйдут в Дивизион А - два финалиста и победитель матча за третье место.

Ранее сообщалось, что сборная Украины определилась с составом на сбор перед квалификацией Олимпиады.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Евробаскет

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