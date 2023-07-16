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Баскетбол

Лучший шестой игрок НБА 2021 года сыграет за Филиппины на ЧМ-2023

Джордан Кларксон готовится к будущим матчам турнира.
Вчера, 22:31
Джордан Кларксон / Getty Images
Джордан Кларксон / Getty Images

Президент Национальной баскетбольной ассоциации Филиппин (SBP) Аль Панлилио подтвердил, что звезда Юты Джордан Кларксон намерен играть за Филиппины на предстоящем чемпионате мира.

Лучший шестой игрок НБА 2021 года уже был включен в расширенный состав сборной в июне, но теперь Панлилио подтвердил, что 31-летний защитник определенно будет представлять свою страну.

"Я не поддерживаю с ним прямой контакт, но это делает Чот (Рейес, главный тренер сборной Филиппин)", — цитирует Панлилио BasketNews.

"Но несколько недель назад я разговаривал с отцом Джордана. Все говорят, что он по-прежнему предан делу, но вопрос остается в дате его приезда в расположение сборной".

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Джордан Кларксон набирал в среднем 25,0 очка, 5,5 подбора и 6,5 передачи при 22,5 минутах на паркете в двух матчах, когда он играл за Филиппины в августе 2022 года во время азиатской квалификации чемпионата мира.

В сезоне-2022/23 Кларксон набирал в среднем 20,8 очка, 4,0 подбора и 4,4 передачи в 61 матче за Юту.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: филиппины чемпионат мира Джордан Кларксон чемпионат мира 2023

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