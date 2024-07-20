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Баскетбол

Украина U-20 вышла в финал чемпионата Европы и вернулась в Дивизион А

Теперь у "желто-синих" остался только один соперник на пути к триумфу.
Вчера, 23:04
Сборная Украины U-20 / ФБУ/fbu.ua
Сборная Украины U-20 / ФБУ/fbu.ua

В субботу, 20 июля, в Питешти (Румыния) состоялся полуфинальный матч чемпионата Европы U-20 Дивизиона В, в котором сошлись сборные Нидерландов и Украины.

Первая четверть получилась для подопечных Валерия Плеханова самой провальной - украинцы проиграли ее 14:20.

Однако после этого "желто-синие" не только смогли отыграться, но и вырваться в лидеры и завоевать итоговую победу со счетом 70:58.

Как сообщает официальный сайт ФБУ, эта победа позволила не только выйти в финал Евробаскета, но и также гарантировать себе место в Дивизионе А.

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Нидерланды — Украина 58:70 (20:14, 13:20, 11:17, 14:19)

Украина: Холод (17 + 6 подборов + 2 перехвата), Скутельник (16 + 5 втрат), Колаволе (6 + 2 перехвата), Николайчук (4), Сыпало (2 + 11 подборов + 4 передачи) — старт; Карасев (7 + 7 подборов), Величко (6 + 3 передачи), Новиков (6), Кличко (4), Кабанов (2), Черногрицкий (0).

В финале чемпионата Европы U-20 сборная Украины встретится с хозяйкой турнира Румынией, которая в параллельном поединке обыграла Финляндию 77:72.

Финал пройдет в воскресенье, 21 июля. Начало матча - 20:30 по киевскому времени.

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