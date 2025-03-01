Потенциальный соперник Ломаченко обвинил Кроуфорда в допинге

Чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис критично высказался про Теренса Кроуфорда.

Американец считает, что его соотечественник употребляет запрещенные препараты.

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"Мы говорим о парне, которого когда-то потряс в легком весе Гамбоа. Как к черту после такого он стал таким сильным, как он доминирует все эти годы?

Я вам сейчас раскрою секрет, это все стероиды SNAC. Он их точно употребляет", - приводит слова Дэвиса FightHype.com.

Отметим, что Гамбоа проиграл Кроуфорду, однако на старте поединка выглядел лучше и также отправил своего соперника в нокдаун.

Ранее Джервонта пренебрежительно отозвался о Беринчике.

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