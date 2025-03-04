Майкл Баффер назвал лучшего боксера в истории

Знаменитый ринг-анонсер Майкл Баффер рассказал, кого считает лучшим боксером за всю историю спорта.

Баффер выделил американского боксера Шугара Рэя Робинсона (174−19−6, 109 КО).

"Если говорить о лучшем бойце всех времен, я до сих пор считаю, что это Шугар Рэй Робинсон".

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Майкл также вспомнил культовый фильм Мартина Скорсезе "Бешеный бык" (1980).

"Был такой фильм – "Бешеный бык". И он начинается с боя, в котором Джейк Ламотта побеждает Шугара Рэя Робинсона. Если посмотреть с точки зрения бокса, Робинсон был полусредневесом, а Ламотта – средневесом. Но это был Нью-Йорк, и они просто должны были драться между собой, потому что заключили соглашение.

Робинсон всегда побеждал Ламотту. У Шугара Рэя был рекорд 40-0, он был легче, но дрался со средневесом, однако проиграл первый бой.

Они встретились снова — всего через 21 день. За неделю до этого Робинсон провел еще 10 раундов. Он вернулся и победил Ламотту. Это лучший боксер в истории бокса, без всяких сомнений", — приводит слова Баффера Ready to Fight.

Робинсон и Ламотта (83−19−4, 30 КО) провели шесть поединков, в котором Шугарй Рэй одержал пять побед и потерпел одно поражение, которое было для него первым в карьере.

Ранее потенциальный соперник Ломаченко обвинил Кроуфорда в допинге.

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