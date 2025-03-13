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Усик: Мне постоянно предлагают пойти в политику

Боксер пока не готов к такому шагу.
Сегодня, 19:17
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Украинский чемпиона Александр Усик признался, что его постоянно зовут в политику.

Боксер заявил, что постоянно получает различные предложения, однако пока еще не считает себя готовым для такой ответственной работы.

"Мне постоянно предлагают идти в политику. Я к этому не готов. И не вижу себя украинским политиком. У меня есть карьера, я до 40 лет как минимум собираюсь быть в большом спорте. И у меня есть спортивные проекты, не только бокс, это развитие спорта в Украине.

Министр спорта? Это политика, но это немного другое, поэтому я когда-то говорил, что могу пойти по этому пути. Если бы завтра предложили стать министром спорта? Я отказался бы. Я не готов сейчас", - сказал Усик в интервью каналу Славы Демина.

Ранее также промоутер Паркера прокомментировал возможный бой против Усика.

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