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Промоутер Дюбуа отреагировал на назначение боя Усик - Паркер

Фрэнк Уоррен оценил решение WBO обязать украинца провести защиту.
Сегодня, 15:18
Фрэнк Уоррен / Getty Images
Фрэнк Уоррен / Getty Images

Промоутер Фрэнк Уоррен прокомментировал решение Всемирной боксерской организации обязать обладателя титулов WBC, WBA и WBO Александра Усика провести защиту против временного чемпиона Джозефа Паркера.

Несмотря на стремление организовать бой за звание абсолюта с его клиентом чемпионом по версии IBF Даниэлем Дюбуа, представитель британца отметил, что новозеландский боксер пребывает в отличной позиции, чтобы получить поединок с украинцем.

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"Посмотрим, как все сложится. Во всем этом присутствует так много переменных и компонентов, которые пребывают в движении.

Но одно совершенно точно, что Джозеф Паркер находится в отличной позиции", - сказал Уоррен в комментарии The Ring.

Напомним, что WBO дала Усику и Паркеру 30 дней для согласования поединка, а в противном случае бой уйдет на промоутерские торги.

Ранее Тайсон Фьюри также отреагировал на назначение боя Усика против Паркера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Фрэнк Уоррен Джозеф Паркер Даниэль Дюбуа

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