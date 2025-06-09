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Шакур оценил вероятность объединительного боя с Джервонтой

Чемпион-легковес назвал условия для проведения унификации.
Сегодня, 17:48       Автор: Игорь Мищук
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон поделился мыслями о вероятности боя против обладателя титула WBA в дивизионе Джервонты Дэвиса.

Американский боксер отметил, что сначала им нужно пройти соперников в ближайших поединках, а после получить согласие самого "Танка", поскольку считает, что соотечественник не желает драться с ним.

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"Думаю, если Джервонта одержит победу в реванше с Ламонтом Роучем, а я выиграю свой бой против Уильяма Сепеды, тогда будет поединок между мной и "Танком".

Дело в том, что он сторона А, он суперзвезда. Я тоже суперзвезда, но он суперзвезда PPV. Он пребывает в такой позиции, где может решать, с кем драться, а с кем - нет.

Но думаю, я как раз в числе тех, с кем он не хочет драться. Поэтому надеюсь, что мы сможем загнать его в ситуацию, где у него не будет выбора. Потому что я лучший", - сказал Стивенсон в комментарии talkSPORT Boxing.

Отметим, что Шакур проведет бой против Сепеды 12 июля, а Джервонта встретится в реванше с Роучем 16 августа.

Ранее сообщалось, что промоутер Эдди Хирн желает продлить сотрудничество с Шакуром Стивенсоном.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джервонта Дэвис Шакур Стивенсон

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