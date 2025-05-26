"Хочу быть промоутером до конца его карьеры": Хирн желает продлить сотрудничество с Шакуром

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что хотел бы продолжить контракт с чемпионом по версии WBC в легком весе Шакуром Стивенсоном.

Сейчас в сотрудничестве с британским функционером американскому боксеру осталось провести один бой, в котором он 12 июля встретится с Уильямом Сепедой.

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"Все очень просто: у нас есть сделка с Шакуром Стивенсоном на два боя. Это никогда не менялось. Коммуникация между нами никогда не предполагала ничего другого. После боя с Сепедой наш контракт закончится, сделка завершится. Но я бы хотел, чтобы мы ее продлили.

У нас отличные отношения с Шакуром, пусть даже недавно он выиграл у меня в настольном теннисе в Нью-Йорке. Я хочу быть промоутером Шакура до конца его карьеры. Но часто все зависит от твоей сделки с бойцом. Лояльность - это действительно приятно, это вызывает уважение в боксе, но в случае с Саулем Альваресом, которому мы устроили семь или восемь боев, я внезапно понял, что мы больше ничего не можем предложить ему, несмотря на то что мы ему очень нравились. То же самое касается Шакура.

Сейчас мы говорим о потенциальном продолжении сотрудничества, но все будет строиться на том, что мы можем предложить. Но если после боя с Сепедой он куда-то уйдет, то удачи ему. Я все равно буду его большим фанатом и поклонником", - приводит слова Хирна BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Шакур и Сепеда устроили битву взглядов.

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