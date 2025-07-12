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Джервонту освободили из-под стражи после ареста

Американского боксера выпустили из исправительного центра под залог.
Сегодня, 16:58       Автор: Игорь Мищук
Джервонта Дэвис / Getty Images
Джервонта Дэвис / Getty Images

Задержанный ранее по обвинению в домашнем насилии чемпион мира по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвис (30-0-1, 28 КО) был освобожден.

Как сообщает Source of Boxing со ссылкой на сюжет ABC News, 30-летний американский боксер был выпущен из-под стражи под залог.

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После задержания спортсмен находился в исправительном центре имени Тернера Гилфорда Найта в округе Майами-Дейд, штат Флорида.

Ранее Джервонта был арестован после обвинений его бывшей девушки в домашнем насилии. Инцидент произошел 15 июня 2025 года, когда, по ее словам, Дэвис ударил ее по затылку и дал пощечину.

Дэвис уже не впервые имеет проблемы с законом. В 2022 году его арестовывали после схожего инцидента, но впоследствии девушка отказалась от обвинений, заявив об отсутствии вреда. В 2023 году боксер был приговорен к трем годам лишения свободы условно, 90 дням домашнего ареста и 200 часам общественных работ за совершение ДТП в ноябре 2020 года.

Напомним, что на 16 августа у Джервонты Дэвиса запланирован реванш с Ламонтом Роучем. Первый бой, состоявшийся в марте, завершился ничьей.

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