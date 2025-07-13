Стивенсон нанес Сепеде первое поражение на профи-ринге

Американский боксер Шакур Стивенсон победил мексиканца Уильяма Сепеду. Поединок длился все 12 раундов.

Хотя соперники и преодолели всю дистанцию, но чемпион доминировал в бою. Судейские записки показали уверенную победу Стивенсона. Два представителя Фемиды отдали американцу предпочтение со счетом 118:110, а еще один насчитал 119:109.

Для Сепеды поражение в Нью-Йорке стало первым в профессионалах. Стивенсон же остался непобжденным. Рекорд представителя США – 24 победы (11 – нокаутом), 0 поражений.

Тем временем украинец Денис Беринчик нацелился на турнир боев на голых кулаках.

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