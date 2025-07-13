iSport.ua
Русский Українська

Стивенсон нанес Сепеде первое поражение на профи-ринге

Чемпион-легковес защитил титул WBC.
Сегодня, 09:29       Автор: Антон Федорцив
Стивенсон – Сепеда / Getty Images
Стивенсон – Сепеда / Getty Images

Американский боксер Шакур Стивенсон победил мексиканца Уильяма Сепеду. Поединок длился все 12 раундов.

Хотя соперники и преодолели всю дистанцию, но чемпион доминировал в бою. Судейские записки показали уверенную победу Стивенсона. Два представителя Фемиды отдали американцу предпочтение со счетом 118:110, а еще один насчитал 119:109.

Для Сепеды поражение в Нью-Йорке стало первым в профессионалах. Стивенсон же остался непобжденным. Рекорд представителя США – 24 победы (11 – нокаутом), 0 поражений.

Тем временем украинец Денис Беринчик нацелился на турнир боев на голых кулаках.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шакур Стивенсон Уильям Сепеда

Статьи по теме

"Любой ценой": Промоутер Шакура спрогнозировал итог боя с Сепедой "Любой ценой": Промоутер Шакура спрогнозировал итог боя с Сепедой
Шакур оценил вероятность объединительного боя с Джервонтой Шакур оценил вероятность объединительного боя с Джервонтой
"Хочу быть промоутером до конца его карьеры": Хирн желает продлить сотрудничество с Шакуром "Хочу быть промоутером до конца его карьеры": Хирн желает продлить сотрудничество с Шакуром
"Девин Хэйни против всех": Отец боксера представил расширенный список потенциальных соперников "Девин Хэйни против всех": Отец боксера представил расширенный список потенциальных соперников

Видео

Месси принес победу Интер Майами, обновив собственный рекорд
Месси принес победу Интер Майами, обновив собственный рекорд

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: лидер ПСЖ укрепил преимущество над конкурентами
просмотров
Футбол сегодня: финал клубного ЧМ, третий раунд женского Евро
просмотров
Рейтинг ФИФА: Италия покинула топ-10, Украина потеряла одну позицию
просмотров

Последние новости

Другие страны10:20
Экс-звезда Ливерпуля сменит клуб на Ближнем Востоке
Другие страны10:03
Халк оформил гол прямым ударом с углового в чемпионате Бразилии
Футбол09:43
Челси - ПСЖ: анонс финального матча клубного чемпионата мира
Бокс09:29
Стивенсон нанес Сепеде первое поражение на профи-ринге
Европа08:45
Ювентус готовит первое предложение по опальной звезде Манчестер Юнайтед
Другие страны08:13
Ди Мария отличился в первом же матче после возвращения в родной клуб
Другие страны07:42
Месси принес победу Интер Майами, обновив собственный рекорд
Киберспорт07:29
NaVi сыграют с Falcons за выход в плей-офф Esports World Cup 2025
Европа07:15
Футбол сегодня: финал клубного ЧМ, третий раунд женского Евро
Украина00:59
Туран рассказал, кто является его вдохновителями в тренерском деле
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK