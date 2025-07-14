Кроуфорд поддержал Пакьяо перед его возвращением в ринг
Американец объяснил, за счет чего легендарный филиппинец победит младшего на 16 лет чемпиона.
Теренс Кроуфорд заявил, что отдает предпочтение бывшему чемпиону мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо в его ближайшем поединке против обладателя пояса WBC в полусреднем весе Марио Барриоса.
По мнению американца, 46-летний филиппинец после своего возвращения в ринг способен справиться с 30-летним оппонентом.
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"Я ставлю на Пакьяо. Я просто считаю, что опыт и мощь приведут Мэнни к победе", - сказал Кроуфорд в комментарии Boxing Social.
Бой Барриос - Пакьяо состоится 19 июля в Лас-Вегасе.
Ранее Пакьяо объяснил, за счет чего одолеет Барриоса.
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