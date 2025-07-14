iSport.ua
Русский Українська

Кроуфорд поддержал Пакьяо перед его возвращением в ринг

Американец объяснил, за счет чего легендарный филиппинец победит младшего на 16 лет чемпиона.
Сегодня, 20:08       Автор: Игорь Мищук
Теренс Кроуфорд / Getty Images
Теренс Кроуфорд / Getty Images

Теренс Кроуфорд заявил, что отдает предпочтение бывшему чемпиону мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо в его ближайшем поединке против обладателя пояса WBC в полусреднем весе Марио Барриоса.

По мнению американца, 46-летний филиппинец после своего возвращения в ринг способен справиться с 30-летним оппонентом.

Читай также: "Мне не нужны деньги": легенда бокса заявил о завершении политической карьеры

"Я ставлю на Пакьяо. Я просто считаю, что опыт и мощь приведут Мэнни к победе", - сказал Кроуфорд в комментарии Boxing Social.

Бой Барриос - Пакьяо состоится 19 июля в Лас-Вегасе.

Ранее Пакьяо объяснил, за счет чего одолеет Барриоса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Теренс Кроуфорд Мэнни Пакьяо марио барриос

Статьи по теме

Пакьяо объяснил, за счет чего одолеет младшего на 16 лет соперника-чемпиона Пакьяо объяснил, за счет чего одолеет младшего на 16 лет соперника-чемпиона
"Он сильно сдал": Именитый промоутер сделал однозначный прогноз на бой Альварес - Кроуфорд "Он сильно сдал": Именитый промоутер сделал однозначный прогноз на бой Альварес - Кроуфорд
Альварес рассказал, почему толкнул Кроуфорда во время битвы взглядов Альварес рассказал, почему толкнул Кроуфорда во время битвы взглядов
Ибрагимович попал на обложку Ultimate-издания EA FC 26 Ибрагимович попал на обложку Ultimate-издания EA FC 26

Видео

Месси принес победу Интер Майами, обновив собственный рекорд
Месси принес победу Интер Майами, обновив собственный рекорд

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина и Костюк потеряли позиции, Свентек ворвалась в тройку лучших
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер является лидером после победы на Уимблдоне, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: лидер ПСЖ укрепил преимущество над конкурентами
просмотров
Футбол сегодня: финал клубного ЧМ, третий раунд женского Евро
просмотров

Последние новости

Киберспорт20:59
Ибрагимович попал на обложку Ultimate-издания EA FC 26
Бокс20:12
Бокс: расписание боев
Бокс20:08
Кроуфорд поддержал Пакьяо перед его возвращением в ринг
ЧМ-202619:42
Определено место проведения гостевого матча Украины с исландцами в отборе ЧМ-2026
Другие страны18:58
Представлена символическая сборная КЧМ-2025
Бокс18:29
Гонорары Усика и Дюбуа за реванш станут рекордными
Лига Европы17:45
УЕФА назначил арбитров на ответный матч Шахтера с Ильвесом
Бокс17:10
Тренер Дюбуа назвал условие для трилогии Усик - Фьюри
Украина16:42
Английский клуб предложил 70 миллионов евро за Забарного
Бокс16:16
"Мне не нужны деньги": легенда бокса заявил о завершении политической карьеры
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK