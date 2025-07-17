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Усик - Дюбуа: онлайн-трансляция пресс-конференции

Вашему вниманию прямая видеотрансляция пресс-конференции боксеров в Лондоне.
Сегодня, 09:45       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик и Даниэль Дюбуа / Getty Images
Александр Усик и Даниэль Дюбуа / Getty Images

Обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) вскоре проведет реванш с чемпионом по версии IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО), определив абсолюта дивизиона.

В четверг, 17 июля, в Лондоне состоится финальная пресс-конференция украинского и британского боксеров перед будущим боем.

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Начало медиамероприятия запланировано на 15:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию онлайн-трансляция пресс-конференции Усика и Дюбуа:

Бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Усик и Дюбуа провели новую битву взглядов.

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