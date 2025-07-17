Усик - Дюбуа: онлайн-трансляция пресс-конференции
Обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) вскоре проведет реванш с чемпионом по версии IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО), определив абсолюта дивизиона.
В четверг, 17 июля, в Лондоне состоится финальная пресс-конференция украинского и британского боксеров перед будущим боем.
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Начало медиамероприятия запланировано на 15:00 по киевскому времени.
Вашему вниманию онлайн-трансляция пресс-конференции Усика и Дюбуа:
Бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.
Ранее сообщалось, что Усик и Дюбуа провели новую битву взглядов.
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