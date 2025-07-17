Усик и Дюбуа показали себя перед боем - видео открытой тренировки

Украинский и британский чемпионы предстали перед публикой в Лондоне.

Обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик уже вскоре встретится в ринге в объединительном поединке с чемпионом по версии IBF Даниэлем Дюбуа.

Накануне будущие соперники предстали перед публикой, проведя в Лондоне открытую тренировку перед боем.

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Первым перед поклонниками появился Дюбуа, но достаточно быстро отбыл свою часть мероприятия. Британец побоксировал около минуты с тенью и дал небольшое интервью.

Источник: Getty Images

Вторым вышел Усик и порадовал фанатов более длительным пребыванием в ринге. Украинский чемпион поработал как самостоятельно, так и с тренером.

Вашему вниманию видео открытой тренировки Дюбуа и Усика:

Бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Джозеф Паркер оригинально бросил вызов победителю реванша Усик - Дюбуа.

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