iSport.ua
Русский Українська

Усик и Дюбуа показали себя перед боем - видео открытой тренировки

Украинский и британский чемпионы предстали перед публикой в Лондоне.
Сегодня, 08:55       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик уже вскоре встретится в ринге в объединительном поединке с чемпионом по версии IBF Даниэлем Дюбуа.

Накануне будущие соперники предстали перед публикой, проведя в Лондоне открытую тренировку перед боем.

Читай также: Усик и Дюбуа провели новую битву взглядов

Первым перед поклонниками появился Дюбуа, но достаточно быстро отбыл свою часть мероприятия. Британец побоксировал около минуты с тенью и дал небольшое интервью.

Источник: Getty Images

Вторым вышел Усик и порадовал фанатов более длительным пребыванием в ринге. Украинский чемпион поработал как самостоятельно, так и с тренером.

Вашему вниманию видео открытой тренировки Дюбуа и Усика:

Бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Джозеф Паркер оригинально бросил вызов победителю реванша Усик - Дюбуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Даниэль Дюбуа

Статьи по теме

Усик - Дюбуа: украинец и британец встретятся на пресс-конференции - онлайн-трансляция Усик - Дюбуа: украинец и британец встретятся на пресс-конференции - онлайн-трансляция
Усик - Дюбуа: украинец и британец проведут открытую тренировку - онлайн-трансляция Усик - Дюбуа: украинец и британец проведут открытую тренировку - онлайн-трансляция
Немецкий клуб пытается выкупить хавбека Шахтера Немецкий клуб пытается выкупить хавбека Шахтера
Чемпион мира в четвертый раз не смог сдать на права Чемпион мира в четвертый раз не смог сдать на права

Видео

Динамо представило форму на сезон-2025/26
Динамо представило форму на сезон-2025/26

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина и Костюк потеряли позиции, Свентек ворвалась в тройку лучших
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер является лидером после победы на Уимблдоне, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: лидер ПСЖ укрепил преимущество над конкурентами
просмотров
Футбол сегодня: ответный матч Шахтера с Ильвесом и другие поединки квалификации Лиги Европы и Лиги конференций
просмотров

Последние новости

Украина12:25
Немецкий клуб пытается выкупить хавбека Шахтера
Другие11:50
Чемпион мира в четвертый раз не смог сдать на права
Формула 111:20
Феттель признался, что намерен вернуться к гонкам
Украина10:50
Динамо представило форму на сезон-2025/26
Европа09:59
Челси вернулся к идее подписания звездного голкипера
Бокс09:45
Усик - Дюбуа: украинец и британец встретятся на пресс-конференции - онлайн-трансляция
Европа09:38
Реал решил избавиться от одного из защитников
Украина09:10
Календарь Шахтера: "горняки" проведут ответный матч первого раунда квалификации Лиги Европы
Бокс08:55
Усик и Дюбуа показали себя перед боем - видео открытой тренировки
Другие страны08:12
Цинциннати прервал рекордную голевую серию Месси в МЛС
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK