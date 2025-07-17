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Пакьяо и Барриос устроили дуэль взглядов перед будущим боем

Легендарный филиппинский боксер 19 июля вернется в ринг.
Сегодня, 14:33       Автор: Игорь Мищук
Мэнни Пакьяо и Марио Барриос / Getty Images
Мэнни Пакьяо и Марио Барриос / Getty Images

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 KO) вскоре проведет свой первый бой с августа 2021 года.

Легендарный филиппинский боксер 19 июля в Лас-Вегасе встретится в ринге с обладателем титула WBC в полусреднем весе Марио Барриосом.

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Перед поединком будущие соперники встретились лицом к лицу, устроив традиционную битву взглядов.

Ранее промоутер раскритиковал решение предоставить Пакьяо титульный бой.

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