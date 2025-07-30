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Бывший тренер Тайсона и Холифилда умер от рака

Специалист проиграл бой онкозаболеванию.
Сегодня, 20:17       Автор: Антон Федорцив
Томми Брукс (слева) / Getty Images
Томми Брукс (слева) / Getty Images

Американец Томми Брукс отошел в вечность на 72-м году жизни. Смерть знаменитого тренера подтвердила его семья, сообщает промоутер Лу ДиБелла в личном профиле X.

"Семья только что подтвердила, что выдающийся тренер Томми Брукс умер сегодня вечером в результате тяжелой борьбы с агрессивной формой рака. Слишком рано. Великий человек в боксе и еще лучше – в жизни. Он был по-настоящему надежным парнем", – написал менеджер.

Самыми известными подопечными Брукса были звезды хевивейта Эвандер Холифилд и Майк Тайсон. С первым он работал в середине 90-х и помог стать абсолютным чемпионом первого тяжелого и сверхтяжелого веса. В 1998–2001 гг. тренировал "Железного Майка".

Напомним, экс-чемпион мира Рой Джонс нашел место в списке лучших боксеров всех времен для Александра Усика.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Томми Брукс

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