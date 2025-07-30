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Богачук будет драться в андеркарде поединка Канело с Кроуфордом

У отечественного боксера будет бой-реванш.
Сегодня, 21:55       Автор: Антон Федорцив
Сергей Богачук / Getty Images
Сергей Богачук / Getty Images

Украинец Сергей Богачук получил следующего соперника. Он второй раз встретится в ринге с американским боксером Брэндоном Адамсом, сообщает Діденко про БОКС.

Поединок состоится в рамках большого вечера бокса в Лас-Вегасе 13 сентября. Главным событием будет бой между мексиканцем Саулем Альваресом и представителем США Теренсом Кроуфордом. Транслятором мероприятия будет Netflix.

Именно от Адамса Богачук потерпел первое поражение в карьере. Американец одолел украинского боксера в 2021 году техническим нокаутом в 8-м раунде. С тех пор Богачук одержал 8 побед и скандально уступил Вирджилу Ортису из США,

Тем временем украинец Александр Усик остался лидером рейтинга P4P от издания The Ring.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Богачук Брэндон Адамс

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