"На его счету 150 млн фунтов": Фроч рассказал, что должен сделать Джошуа

Бывший чемпион мира Карл Фроч высказался о будущем Энтони Джошуа (28-4, 25 KO).

Эксперт призвал британского боксер завершить карьеру, пока его здоровье не пострадало серьезно.

"Энтони должен уйти из профессионального бокса. У него была хорошая карьера, он сделал многое для этого спорта. Однако он не элитный боксер. Его разгромил Руис - толстый парень из Мексики. Затем его дважды переиграл Усик, а теперь его побил Даниель Дюбуа.

У Джошуа на счету 150 миллионов фунтов - зачем еще 20? Он может закончить в инвалидной коляске", - сказал Фроч для Sporting Talk.

