"Всегда нравился поединок": Райан Гарсия бросил вызов Лопесу

Американский боксер Райан Гарсия заявил, что хочет устроить бой против чемпиона мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопеса.

Гарсия уверен, что сможет нокаутировать своего соотечественника.

"Я не знаю, что происходит с Теофимо Лопесом. Он молчит. Если он хочет подраться, то может получить этот бой. Лично мне всегда нравился этот поединок. Наши стили хорошо сочетаются вместе.

Я всерьез верю, что нокаутировал бы его за счет моего выбора и количества ударов. Учитывая, как я выбрасываю удары, я бы его пробил. Я однозначно его криптонит. Я давно хотел этот бой. Я открыт к любому вызову", - сказал Гарсия для The Ring.

