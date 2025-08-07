iSport.ua
Русский Українська

"Всегда нравился поединок": Райан Гарсия бросил вызов Лопесу

Райан бросил уверен, что поединок завершится досрочно.
Сегодня, 14:15       Автор: Митя Шитко
Райан Гарсия / Getty Images
Райан Гарсия / Getty Images

Американский боксер Райан Гарсия заявил, что хочет устроить бой против чемпиона мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопеса.

Гарсия уверен, что сможет нокаутировать своего соотечественника.

Читай также: Президент WBO: Усик обязан провести защиту титула против Паркера

"Я не знаю, что происходит с Теофимо Лопесом. Он молчит. Если он хочет подраться, то может получить этот бой. Лично мне всегда нравился этот поединок. Наши стили хорошо сочетаются вместе.

Я всерьез верю, что нокаутировал бы его за счет моего выбора и количества ударов. Учитывая, как я выбрасываю удары, я бы его пробил. Я однозначно его криптонит. Я давно хотел этот бой. Я открыт к любому вызову", - сказал Гарсия для The Ring.

Ранее сообщалось, что Юбэнк-младший и Бенн проведут реванш - названы дата и место боя.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Колапинто может лишиться места в Альпин Колапинто может лишиться места в Альпин
Лидер Тоттенхэма пропустит большую часть сезона Лидер Тоттенхэма пропустит большую часть сезона
Ковачич определился со своим будущим в Манчестер Сити Ковачич определился со своим будущим в Манчестер Сити
Голкипер Барселоны может продолжить карьеру в Италии Голкипер Барселоны может продолжить карьеру в Италии

Видео

"Дай мне шанс": Паркер записал видеообращение, призвав Усика устроить бой
"Дай мне шанс": Паркер записал видеообращение, призвав Усика устроить бой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Динамо, Шахтер и Полесье принесли очки Украине
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: лидер ПСЖ нарастил отрыв, взлет звезды Челси
просмотров
Футбол сегодня: Шахтер и Полесье сыграют в еврокубках, матчи в Лиге Европы и Лиге конференций
просмотров

Последние новости

Формула 114:30
Колапинто может лишиться места в Альпин
Бокс14:15
"Всегда нравился поединок": Райан Гарсия бросил вызов Лопесу
Европа13:50
Лидер Тоттенхэма пропустит большую часть сезона
Европа13:41
Ковачич определился со своим будущим в Манчестер Сити
Европа13:22
Голкипер Барселоны может продолжить карьеру в Италии
Баскетбол13:10
Украинский баскетболист Скапинцев перешел в Хапоэль
Европа12:45
Манчестер Юнайтед нацелился на одного из лучших полузащитников АПЛ
Бокс12:42
"Не уверен, что от него что-то осталось": Аллен назвал победителя боя Итаума - Уайт
Европа12:25
Байер нацелился на молодого таланта Монако
Лига Европы12:12
Панатинаикос - Шахтер: прогноз на матч Лиги Европы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK