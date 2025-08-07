Усик возглавил рейтинг P4P от Sports Illustrated
Украинский боксер продолжает держать лидерство.
Издание Sports Illustrated опубликовало обновленный рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.
Рейтинг возглавил абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО).
На втором месте идет Теренс Кроуфорд, а тройку лучших замыкал Наоя Иноуэ.
Рейтинг P4P от Sports Illustrated
- Александр Усик
- Теренс Кроуфорд
- Наоя Иноуэ
- (7). Дмитрий Бивол
- Джесси Родригес
- (9). Шакур Стивенсон
- (6). Сауль Альварес
- (10). Дзунто Накатани
- (8). Давид Бенавидес
- (7). Артур Бетербиев
Напомним, что Альварес включил Усика в список лучших боксеров мира.
