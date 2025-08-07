iSport.ua
Русский Українська

Усик возглавил рейтинг P4P от Sports Illustrated

Украинский боксер продолжает держать лидерство.
Сегодня, 14:50       Автор: Митя Шитко
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Издание Sports Illustrated опубликовало обновленный рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.

Рейтинг возглавил абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО).

Читай также: Президент WBO: Усик обязан провести защиту титула против Паркера

На втором месте идет Теренс Кроуфорд, а тройку лучших замыкал Наоя Иноуэ.

Рейтинг P4P от Sports Illustrated

  1. Александр Усик
  2. Теренс Кроуфорд
  3. Наоя Иноуэ
  4. (7). Дмитрий Бивол
  5. Джесси Родригес
  6. (9). Шакур Стивенсон
  7. (6). Сауль Альварес
  8. (10). Дзунто Накатани
  9. (8). Давид Бенавидес
  10. (7). Артур Бетербиев

Напомним, что Альварес включил Усика в список лучших боксеров мира.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Favbet становится официальным партнером ФК Колос Favbet становится официальным партнером ФК Колос
ПСЖ и Борнмут согласовали сумму трансфера Забарного ПСЖ и Борнмут согласовали сумму трансфера Забарного
Челси начал переговоры по опальному игроку Манчестер Юнайтед Челси начал переговоры по опальному игроку Манчестер Юнайтед
Колапинто может лишиться места в Альпин Колапинто может лишиться места в Альпин

Видео

"Дай мне шанс": Паркер записал видеообращение, призвав Усика устроить бой
"Дай мне шанс": Паркер записал видеообращение, призвав Усика устроить бой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Динамо, Шахтер и Полесье принесли очки Украине
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: лидер ПСЖ нарастил отрыв, взлет звезды Челси
просмотров
Футбол сегодня: Шахтер и Полесье сыграют в еврокубках, матчи в Лиге Европы и Лиге конференций
просмотров

Последние новости

Украина16:45
Favbet становится официальным партнером ФК Колос
Европа15:40
ПСЖ и Борнмут согласовали сумму трансфера Забарного
Европа14:55
Челси начал переговоры по опальному игроку Манчестер Юнайтед
Бокс14:50
Усик возглавил рейтинг P4P от Sports Illustrated
Формула 114:30
Колапинто может лишиться места в Альпин
Бокс14:15
"Всегда нравился поединок": Райан Гарсия бросил вызов Лопесу
Европа13:50
Лидер Тоттенхэма пропустит большую часть сезона
Европа13:41
Ковачич определился со своим будущим в Манчестер Сити
Европа13:22
Голкипер Барселоны может продолжить карьеру в Италии
Баскетбол13:10
Украинский баскетболист Скапинцев перешел в Хапоэль
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK