iSport.ua
Русский Українська

Пакьяо рассказал, когда проведет следующий бой

Мэнни назвал месяц своего следующего поединка.
Сегодня, 07:50       Автор: Митя Шитко
Мэнни Пакьяо / Getty Images
Мэнни Пакьяо / Getty Images

Бывший чемпион в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8-3, 39 KO) высказался о своем будущем.

46-летний филиппинец сообщил, что планирует еще провести бой в этом году.

"В этом году, в декабре", - цитирует боксера OLE.

В ночь на 20 июля поединок между Пакьяо и Марио Барриосом завершился вничью решением большинства судей – 115:113 Барриос, дважды 114:114. Марио остался чемпионом мира.

Ранее сообщалось, что Паркер записал видеообращение, призвав Усика устроить бой.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Итаума признался, готов ли он к бою против Усика Итаума признался, готов ли он к бою против Усика
Календарь Динамо: "бело-синие" сыграют с Рухом во втором туре УПЛ Календарь Динамо: "бело-синие" сыграют с Рухом во втором туре УПЛ
Клуб АПЛ попрощался с нападающим, который едва не погиб в ДТП Клуб АПЛ попрощался с нападающим, который едва не погиб в ДТП
Лапин назвал бой, который нереально организовать для Усика Лапин назвал бой, который нереально организовать для Усика

Видео

"Дай мне шанс": Паркер записал видеообращение, призвав Усика устроить бой
"Дай мне шанс": Паркер записал видеообращение, призвав Усика устроить бой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Динамо, Шахтер и Полесье принесли очки Украине
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: лидер ПСЖ нарастил отрыв, взлет звезды Челси
просмотров
Футбол сегодня: Динамо - Рух, Полтава - Верес и матч в Первой лиге Украины
просмотров

Последние новости

Бокс10:35
Итаума признался, готов ли он к бою против Усика
Украина10:10
Календарь Динамо: "бело-синие" сыграют с Рухом во втором туре УПЛ
Европа09:55
Клуб АПЛ попрощался с нападающим, который едва не погиб в ДТП
Бокс09:50
Лапин назвал бой, который нереально организовать для Усика
Украина09:20
УПЛ: Полтава - Верес, Рух - Динамо откроют второй тур
Бокс08:59
Дюбуа отстранен от бокса после поражения от Усика
Лига Европы08:34
"Зачем VAR вообще существует": Туран высказался про травму Эгиналду
Европа08:10
Футбол сегодня: Динамо - Рух, Полтава - Верес и матч в Первой лиге Украины
Бокс07:50
Пакьяо рассказал, когда проведет следующий бой
Лига Европы07:25
"Очень доволен, как команда билась": Туран оценил ничью Шахтера с Панатинаикосом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK