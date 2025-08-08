Красюк рассказал о новом совместном проекте с Усиком

Александра Красюк, бывший промоутер абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, заявил, что не полностью прекратил работу с украинским боксером.

По словам Красюка, они с Усиком вместе работают над брендом правильного питания.

"Я могу казаться предвзятым, но для меня Усик - номер один в истории.

Во-первых, мы остаемся друзьями. Во-вторых, мы запустили бренд правильного питания U17. Сейчас его тестируют в Украине, и скоро он появится в Великобритании, Европе, США и Канаде", - сказал Красюк World Boxing News.

