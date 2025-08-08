Красюк рассказал о новом совместном проекте с Усиком
Александра Красюк, бывший промоутер абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, заявил, что не полностью прекратил работу с украинским боксером.
По словам Красюка, они с Усиком вместе работают над брендом правильного питания.
"Я могу казаться предвзятым, но для меня Усик - номер один в истории.
Во-первых, мы остаемся друзьями. Во-вторых, мы запустили бренд правильного питания U17. Сейчас его тестируют в Украине, и скоро он появится в Великобритании, Европе, США и Канаде", - сказал Красюк World Boxing News.
Отметим, что Красюк объяснил, почему не делал прогноз на реванш Усик - Дюбуа.
