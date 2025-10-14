iSport.ua
Ломаченко может провести выставочный бой с Пакьяо

Советник легендарного филиппинца поделился информацией о потенциальном поединке.
Вчера, 20:28       Автор: Игорь Мищук
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Бывший обладатель титулов в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8-3, 39 KO) может провести выставочный бой с экс-чемпионом в трех дивизионах Василием Ломаченко (18-3, 12 КО), который недавно заявил о завершении профессиональной карьеры.

Об этом ранее сам филиппинский боксер сообщил Daily Tribune.

Легендарный филиппинец рассказал изданию, что готовится к проведению выставочного боя против боксера из Украины в декабре этого года в США.

Читай также: Пакьяо нацелился на второй подряд титульный бой после возвращения

В то же время другое филиппинское издание Spin обратилось к давнему советнику Пакьяо Брандо Виерниесто, который подтвердил переговоры с представителями Ломаченко, однако отметил, что все пока находится на раннем этапе.

"Планирование этого поединка все еще пребывает на начальной стадии", - заявил советник филиппинца.

Также отмечается, что компания Top Rank, представлявшая интересы Ломаченко, пока не ответила на просьбу прокомментировать информацию о бое.

Отметим, ранее Пакьяо заявлял, что планирует свой следующий поединок провести в январе 2026 года. Его потенциальным соперником является чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе Роландо Ромеро.

Ранее Пакьяо подтвердил, что переговоры об организации боя с Ромеро ведутся.

