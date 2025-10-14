iSport.ua
Названа новая дата боя Фундоры с Турманом

Поединок перенесли на январь из-за травмы чемпиона.
Вчера, 21:32       Автор: Игорь Мищук
Себастьян Фундора и Кит Турман / Getty Images
Себастьян Фундора и Кит Турман / Getty Images

Бой чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе Себастьяна Фундоры против Кита Турмана должен состояться в январе следующего года.

Как сообщает The Ring, поединок планируют организовать в андеркарде боя Мэнни Пакьяо. Ранее легендарный филиппинец сообщил, что выйдет в ринг 24 января в Лас-Вегасе, а его соперником должен стать обладатель пояса WBA в полусреднем весе Роландо Ромеро.

Читай также: Ломаченко может провести выставочный бой с Пакьяо

Впрочем, по информации издания, этот вечер бокса могут отложить до 31 января.

Бой Фундоры с Турманом должен был состояться 25 октября в Лас-Вегасе, однако чемпион получил травму в тренировочном лагере.

Ранее менеджер Фундоры также подтвердил, что он вернется в ринг в январе 2026 года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кит Турман Себастьян Фундора

